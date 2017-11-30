Сегодня 30 ноября 2017 года, 13:32

Началось тайное голосование за избрание Председателя ВС

После выступлений троих претендентов на главную админдолжность Верховного Суда, Пленум ВС сформировал счетную комиссию. В состав комиссии, которая будет организовывать выборы Председателя и заместителя Председателя ВС вошли пять судей-представителей разных кассационных судов: Николай Гимон, Ирина Сапрыкина, Ирина Фаловская, Ирина Булгакова и Вячеслав Наставный.

После изготовления бюллетеней, «верховные» судьи приступили к тайному голосованию за избрание Председателя ВС. Чтобы считаться избранным претендент должен набрать как минимум 56 голосов судей ВС. Избирать заместителя председателя ВС будут по предложению новоизбранного председателя также путем тайного голосования. А вот секретаря Пленума ВС в соответствии с новыми регламентными правилами судьи могут избрать открытым голосованием.