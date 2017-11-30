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Сегодня 30 ноября 2017 года, 13:32

Президент подписал изменения в госбюджет

Президент Порошенко подписал изменения в государственный бюджет на 2017 год, которыми предусмотрено дополнительно 7,6 миллиарда гривен на субсидии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

«Президент подписал изменения в госбюджет 2017 года, направленные на решение неотложных социально важных вопросов», - сказано в нем.

Ранее субвенция из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла 61,2 млрд гривен, после подписания закона - 68,8 млрд гривен.

Также законом предусмотрено выделение 0,3 млрд гривен для выплаты зарплаты работникам учреждений здравоохранения.

1,1 млрд гривен выделен на проведение мер по социально-экономическому развитию отдельных территорий, а 1,8 млрд гривен - Донецкой области на погашение задолженности за электрическую энергию предприятий водоснабжения, еще 300 млн гривен - на господдержку шахт.

Кроме того, законом увеличено финансирование Министерства внутренних дел на 1,7 млрд гривен (до 54,8 млрд гривен) для сохранения действующих размеров выплат полицейским и составу гражданской защиты (1,6 млрд гривен - для Национальной полиции, 1,1 млрд гривен - для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).

Также увеличено финансирование Службы внешней разведки на 200 млн гривен до 1,1 млрд гривен в 2017 году.

Расходы госбюджета будут увеличены за счет экономии бюджетных средств по обслуживанию госдолга в сумме 3,4 млрд гривен и за счет остатка средств в сумме 7,6 млрд гривен, предусмотренных Пенсионному фонду.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год 9 ноября.