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Обращение криптовалют на территории Украины предлагают урегулировать

30 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальный Банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг поддерживают инициативу законодательного урегулирования статуса криптовалюті на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении финансовых регуляторов по статусу криптовалюті на Украине, которая есть в распоряжении редакции.

Регуляторы также отметили, что одновременно убеждены, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

Однако вместе с тем финансовые регуляторы продолжают прорабатывать вопрос правового статуса криптовалют и законодательного урегулирования операций с ними, принимая во внимание позицию регуляторов других стран и последние тенденции в развитии таких технологий.

«Целью такого урегулирования является защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств и других противоправных действий, идентификация субъектов операций (финансовый мониторинг), механизм налогообложения полученных доходов, декларирования и т.д.», - говорится в письме.

В то же время регуляторы предупреждают, что любая деятельность, связанная с операциями купли, продажи, обмена и конвертации в криптовалюту, несет большое количество рисков.

«Все, кто вкладывают средства в криптовалюту, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск», - отметили регуляторы.

Напомним, народные депутаты предложили легализировать криптовалюты, зарегистрировав в парламенте 6 октября законопроект №7183.

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