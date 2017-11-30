Обращение криптовалют на территории Украины предлагают урегулировать

Национальный Банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг поддерживают инициативу законодательного урегулирования статуса криптовалюті на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении финансовых регуляторов по статусу криптовалюті на Украине, которая есть в распоряжении редакции.
Регуляторы также отметили, что одновременно убеждены, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.
Однако вместе с тем финансовые регуляторы продолжают прорабатывать вопрос правового статуса криптовалют и законодательного урегулирования операций с ними, принимая во внимание позицию регуляторов других стран и последние тенденции в развитии таких технологий.
«Целью такого урегулирования является защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств и других противоправных действий, идентификация субъектов операций (финансовый мониторинг), механизм налогообложения полученных доходов, декларирования и т.д.», - говорится в письме.
В то же время регуляторы предупреждают, что любая деятельность, связанная с операциями купли, продажи, обмена и конвертации в криптовалюту, несет большое количество рисков.
«Все, кто вкладывают средства в криптовалюту, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск», - отметили регуляторы.
Напомним, народные депутаты предложили легализировать криптовалюты, зарегистрировав в парламенте 6 октября законопроект №7183.
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