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Сегодня 30 ноября 2017 года, 12:01

На должность Председателя ВС претендует 3 кандидата

В ходе первого заседания Пленума ВС было выдвинуто три кандидатуры на главную административную должность суда. На должность председателя ВС претендуют: Валентина Данишевская, судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС; Владимир Кравчук, судья Кассационного административного суда в составе ВС; Аркадий Бущенко, судья Кассационного уголовного суда в составе ВС.

Сейчас кандидаты по очереди выступают перед участниками Пленума ВС.