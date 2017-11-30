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В парламенте предлагают лишать свободы за отрицание Голодомора как геноцида

30 ноября 2017 года Источник:Обозреватель

Группа внефракционных народных депутатов от ВО «Свобода» предложила ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида. Так, 28 ноября соответствующий законопроект №7343 внесли в парламент Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

Согласно предлагаемым правкам, в Уголовном кодексе Украины должна появиться статья 442 (1). Она подразумевает наказание штрафом в 3–10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51–170 тыс. грн) или лишением свободы до пяти лет за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов на Украине как геноцида украинского народа.

За повторные действия (или если они совершены служебными лицами) предусматривается до пяти лет лишения свободы без альтернативы штрафа.

Согласно пояснительной записке, принятие такого законопроекта поспособствует восстановлению исторической справедливости в отношении жертв Голодомора на Украине.

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