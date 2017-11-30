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Водитель авто на еврономерах выиграл суд против таможни

30 ноября 2017 года Источник:dumskaya.net

Малиновский районный суд Одессы отменил постановление о привлечении одессита, ездящего на «евробляхах», к отвественности за нарушение таможенных правил.

5 мая 2016 года, гражданина Украины остановили сотрудники Измаильского отдела полиции. Проверив документы, они сообщили о факте использования украинцем авто с иностранной регистрацией в Одесскую таможню. Налоговики провели проверку и постановили взыскать с одессита больше 500 тысяч гривен — это 300% от суммы якобы не выплаченных им таможенных платежей.

Водитель обратился в суд. По его словам, машину ввез в Украину гражданин Польши, который временно передал ее ему. Также он отметил, что не знает, в каком режиме был ввезен автомобиль, были ли получены ввозившим какие-либо таможенные льготы.

Судья Светлана Маркарова согласилась с доводами истца и отметила, что ответчик, то есть таможенники, не смогли доказать факт нарушения им таможенных правил.

Ранее, напомним, Приморский районный суд Одессы признал законным постановление Одесской таможни, которая наложила штраф на водителя Cadillac Escalade 2007 года выпуска за нарушение условий транзита через таможенную территорию Украины.

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