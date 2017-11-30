Сегодня в Кловском дворце проходит первое заседание Пленума Верховного Суда (ВС). В повестке дня значится 7 вопросов:
1. Утверждение Регламента Пленума ВС;
2. Определение дня начала работы Суда;
3. Избрание Председателя ВС;
4. Избрание заместителя Председателя ВС;
5. Избрание секретаря Пленума ВС;
6. Утверждение Положения об аппарате Суда, структуры аппарата и штатного расписания аппарата ВС;
7. Стратегия деятельности ВС и создание рабочих групп для разработки:
• стратегии обеспечения единства судебной практики;
• стандартов структуры судебного решения;
• коммуникационной стратегии;
• антикоррупционной политики;
• основных принципов судебного менеджмента (эффективного управления деятельностью Верховного Суда).
В работе Пленума принимает участие 111 «верховных» судей, все зачисленные в штат ВС. Отметим, что судьи ВС Алла Лесько и Алла Олийнык не принимают участия в работе Пленума, поскольку они откомандированы для работы в Высшем совете правосудия, хотя на первом заседании присутствуют.
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