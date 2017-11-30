Сегодня 30 ноября 2017 года, 10:30

Началось первое заседание Пленума Верховного Суда

Сегодня в Кловском дворце проходит первое заседание Пленума Верховного Суда (ВС). В повестке дня значится 7 вопросов:

1. Утверждение Регламента Пленума ВС;

2. Определение дня начала работы Суда;

3. Избрание Председателя ВС;

4. Избрание заместителя Председателя ВС;

5. Избрание секретаря Пленума ВС;

6. Утверждение Положения об аппарате Суда, структуры аппарата и штатного расписания аппарата ВС;

7. Стратегия деятельности ВС и создание рабочих групп для разработки:

• стратегии обеспечения единства судебной практики;

• стандартов структуры судебного решения;

• коммуникационной стратегии;

• антикоррупционной политики;

• основных принципов судебного менеджмента (эффективного управления деятельностью Верховного Суда).

В работе Пленума принимает участие 111 «верховных» судей, все зачисленные в штат ВС. Отметим, что судьи ВС Алла Лесько и Алла Олийнык не принимают участия в работе Пленума, поскольку они откомандированы для работы в Высшем совете правосудия, хотя на первом заседании присутствуют.

Смотреть онлайн-трансляцию по ссылке.