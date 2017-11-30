Сегодня 30 ноября 2017 года, 10:30

В ГМС спрогнозировали, когда исчезнут очереди за биометрическими паспортами

Очереди за биометрическими паспортами в отделениях Госмиграционной службы исчезнут уже весной следующего года. Об этом рассказал руководитель ГМС Украины Максим Соколюк.

«Очередей, которые были летом, уже почти нет. Есть очередь на изготовление. Изготовитель заказал новую линию, с 1 января она заработает, а очередь граждан, которые ждут документов, уменьшится. Ориентировочно в марте проблема исчезнет вовсе», – пообещал Соколюк.

По его словам, на сегодняшний день биометрические паспорта для выезда за границу получили уже около 5,5 млн граждан Украины. С начала этого года миграционная служба уже оформила около 3,5 млн документов, что является абсолютным рекордом для Украины. Так, летом ежедневно паспорта оформляли по 23-24 тысячи украинцев.

«Мы рассчитываем, что после Нового года темпы оформления загранпаспортов снизятся», – прогнозирует глава миграционной службы.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 11 сентября 2017 года в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом страны ЕС посетили 5,799 млн. граждан Украины.