Сегодня 30 ноября 2017 года, 10:30

Минобразования сообщило, как поступающие в колледжи будут подавать документы

В следующем году поступающие в колледжи и техникумы на базе 11-ти классов будут подавать документы исключительно в электронной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Соответствующее новшество предусмотрено условиями приема для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2018 году, утвержденными приказом МОН и уже прошедшими регистрацию в Министерстве юстиции.

Таким поступающим нужно будет создавать электронные кабинеты в системе ЕГЭБО и через них подавать заявления, предварительно подгрузив необходимые документы. Будут приниматься сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. По этим предметам принимаются только сертификаты 2018 года.

Подавать заявления в бумажной форме смогут поступающие на основе 11-ти классов, имеющие право на льготы, расхождения в ФИО, дате рождения, поле или гражданстве в аттестате и сертификате ВНО, которые подают иностранные документы о полном общем среднем образовании или аттестаты, выданные до введения фотополимерных технологий их изготовления.

Еще одним основанием может быть невозможность зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме по другим причинам, подтвержденная справкой приемной комиссии.

В бумажной форме, как и раньше, будут подавать заявления и документы поступающие на основе 9-ти классов. Для них прием заявлений начнется 2 июля и продлится до 18 часов 14 июля 2018.

В течение 15-22 июля будут проходить вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования. Рейтинговый список поступающих обнародуется не позднее 24 июля, а зачисление на места госзаказа будет не позднее 30 июля.

Поступающие на основе 11-ти классов смогут регистрировать электронные кабинеты и загружать в них документы с 2 июля, а подавать заявления – с 12 июля. Регистрация продлится до 18 часов 25 июля, а подача заявлений – до 1 августа для поступающих на основе собеседования, экзаменов или творческих конкурсов, и до 8 августа для лиц, поступающих на основе сертификатов ВНО.