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Президент подписал закон о выходном 25 декабря

29 ноября 2017 года Источник:День

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий выходной день 2 мая и делает 25 декабря – католическое Рождество – выходным.

«29.11.2017 возвращено с подписью от Президента», - говорится на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховного Совета.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

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Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

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