Президент подписал закон о выходном 25 декабря

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий выходной день 2 мая и делает 25 декабря – католическое Рождество – выходным.
«29.11.2017 возвращено с подписью от Президента», - говорится на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховного Совета.
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
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