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Директор ГБР должен сейчас пройти люстрационную проверку, - СМИ

30 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Новоизбранный директор Государственного бюро расследований Роман Труба не проходил люстрационную проверку, так как с апреля 2015 по настоящее время не работал в государственных органах власти. Об этом сообщил член конкурсной комиссии Денис Монастырский.

«Поскольку Труба последние два года не работал в органах прокуратуры, поэтому проверку он и не проходил. Зато люстрационная проверка должна быть начата одновременно с его назначением и она может длиться достаточно долго, потому что на сегодняшний день часть ее проводит Минюст, а часть — НАПК», — пояснил он.

Монастырский также сказал, что люстрационную проверку не проходили и некоторые другие кандидаты на должность директора ГБР, в частности, ученые Григорий Усатый и Владимир Трофименко, а также народный депутат Юрий Македон.

В то же время СМИ сообщают, что Администрация Президента уже начала люстрационную проверку Романа Трубы. Сообщение о начале проведения проверки подписано главой Администрации Игорем Райниным 27 ноября.

Напомним, Министерство юстиции обратилось в Администрацию президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил. Соответствующее обращение опубликовала директор департамента по вопросам люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

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