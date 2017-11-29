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Суд разъяснил, имел ли Р.Насиров право давать налоговые рассрочки

29 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

В Окружном административном суде города Киева сообщили, что Роман Насиров, как глава Государственной фискальной службы, вправе принимать решения на предоставление налоговой рассрочки компаниям. Соответствующее решение суд принял, рассмотрев иск Насирова, сообщает в среду пресс-служба суда.

Согласно объяснению суда, такое решение глава ГФС выносит при наличии соответствующего заключения контролирующего органа низшего уровня относительно финансового состояния налогоплательщика.

«Председатель ГФС, при условии предоставления ему для рассмотрения полного пакета документов, который, в частности, содержит аналитические материалы соответствующего контролирующего органа низшего уровня относительно финансового состояния налогоплательщика, не имел полномочий на принятие иного решения, чем о рассрочке/отсрочке уплаты налогового долга», – говорится в объяснении суда.

Как известно, следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

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