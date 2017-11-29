С сегодняшнего дня начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги

Сегодня, 29 ноября, вступили в силу новые тарифы на тепло, холодную воду и горячую воду. Соответствующие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликованы в газете «Урядовый курьер» от 28 ноября 2017 года.
В частности, НКРЭКУ обнародовала 17 постановлений, которыми регулируются коммунальные тарифы на поставку холодной воды и водоотведения областными и городскими водоканалами, а также тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для компаний, которые генерируют и поставляют тепло и горячую воду.
Регулятор обновил структуру тарифов для энергогенерирующих компаний и компаний-поставщиков.
Подробно ознакомиться с новыми тарифами в каждой области можно по этой ссылке.
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