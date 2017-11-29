Сегодня 29 ноября 2017 года, 17:50

НБУ определил дни банковских новогодних каникул

В Нацбанке сообщили, что 27, 28 декабря система электронных платежей (СЭП) работает в режиме продленного банковского дня на два часа. 29 декабря в 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юрлицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы.

В этот день НБУ и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЕП, а банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.

1 и 8 января 2018 года СЭП, система электронной почты Нацбанка, депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке НБУ, система по покупке и продажи кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке «Крединфо2», автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» не работают.

Регулятор отмечает, что 2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Тогда как 3 – 5 и 9 января 2018 года СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковских металлов, установленный Нацбанком 28 декабря 2017 года.

Нацбанк напоминает, что в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.