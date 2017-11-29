Сегодня 29 ноября 2017 года, 17:50

Суд продолжит рассматривать возможность спецрасследования «дела Майдана» 4 декабря

Печерский районный суд г.Киева продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ о специальном досудебном расследовании дела о расстрелах участников Евромайдана 4 декабря в 9:00.

Сегодня в суде продолжили рассматривать видеодоказательства, представленные стороной обвинения. По словам прокурора Дениса Иванова, сегодня были исследованы доказательства, подтверждающие фактическое отсутствие В.Януковича на Украине, что дает право на осуществление специального досудебного расследования.

Адвокат Януковича заявляет, что прокуратура «выдает желаемое за действительное».

«Из тех томов, которые исследовались, в том числе в закрытом режиме, ни один свидетель не сообщил о причастности Виктора Януковича к этим событиям (расстрелам участников Евромайдана, - ред.). Большинство свидетелей указывает на вооруженный, немирный характер акции, которые происходили, указывают на наличие четкой организационной структуры, которая фактически осуществляла управление митингующими и указывают на наличие вооруженного характера сопротивления, которое оказывалось некоторыми митингующими на Майдане. Также целый ряд свидетелей полностью опровергают утверждение о наличии умысла и желания со стороны Виктора Януковича совершать действия, направленные на препятствование митингам. Наоборот, указывается на то, что все, что осуществлялось со стороны Виктора Януковича имело целью исключительно мирное урегулирование данного кризиса», - сказал адвокат.

Напомним, ГПУ ранее подала в суд ходатайство о спецрасследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства, одним из фигурантов которого является бывший президент Украины Виктор Янукович.