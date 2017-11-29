Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 ноября 2017 года, 17:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд продолжит рассматривать возможность спецрасследования «дела Майдана» 4 декабря

29 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Печерский районный суд г.Киева продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ о специальном досудебном расследовании дела о расстрелах участников Евромайдана 4 декабря в 9:00.

Сегодня в суде продолжили рассматривать видеодоказательства, представленные стороной обвинения. По словам прокурора Дениса Иванова, сегодня были исследованы доказательства, подтверждающие фактическое отсутствие В.Януковича на Украине, что дает право на осуществление специального досудебного расследования.

Адвокат Януковича заявляет, что прокуратура «выдает желаемое за действительное».

«Из тех томов, которые исследовались, в том числе в закрытом режиме, ни один свидетель не сообщил о причастности Виктора Януковича к этим событиям (расстрелам участников Евромайдана, - ред.). Большинство свидетелей указывает на вооруженный, немирный характер акции, которые происходили, указывают на наличие четкой организационной структуры, которая фактически осуществляла управление митингующими и указывают на наличие вооруженного характера сопротивления, которое оказывалось некоторыми митингующими на Майдане. Также целый ряд свидетелей полностью опровергают утверждение о наличии умысла и желания со стороны Виктора Януковича совершать действия, направленные на препятствование митингам. Наоборот, указывается на то, что все, что осуществлялось со стороны Виктора Януковича имело целью исключительно мирное урегулирование данного кризиса», - сказал адвокат.

Напомним, ГПУ ранее подала в суд ходатайство о спецрасследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства, одним из фигурантов которого является бывший президент Украины Виктор Янукович.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Государство и юристы

Платежное поучение

Отрасли практики

Биометрические сданные

Судебная практика

Повышенный иск

Частная практика

Последний СИЗОн

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом