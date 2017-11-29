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Госкино запретило сериал «Сваты»

29 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, заявляет, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты». Первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, подтвердил, что показ сериала запретили.

Он объяснил логику вещей: сначала СБУ внесла актера из этого сериала - Федора Добронравова - в список лиц, которым запрещено пересекать границу Украины, затем на этой неделе по представлению СБУ Минкульт внес Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности - соответственно этот список уже есть на их сайте.

«Ну а мы (Госкино) вынуждены, как того требует закон, отменить прокатные удостоверения на все фильмы и сериалы, где играет этот актер», - отметил С.Неретин.

РанееФ. Ильенко объяснял, что как гражданин полностью поддерживает действия СБУ о запрете на въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову.

«Однако Госкино к этому не имеет никакого отношения. О решении СБУ я, как и все остальные, узнал из новостей», – отмечал Ф.Ильенко.

«Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал «Сваты». Пока никаких решений по этому вопросу Министерство культуры не принимало. На сегодня правовых оснований для запрета сериала «Сваты» нет», – заявлял он ранее.

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