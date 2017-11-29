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Сегодня 29 ноября 2017 года, 16:19

В Нацполиции определились с численностью дорожной полиции

Национальная полиция намерена отобрать 3 550 полицейских для работы в подразделении дорожной полиции. Об этом на брифинге сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

«Мы вчера уже определились с цифрой. 3550 полицейских»,- сказал он.

По его словам, сейчас полицейские проходят учения. Учения продлятся четыре месяца, после чего полицейские начнут работать на дорогах.

Напомним, в начале 2016 года дорожная полиция начала работать на отдельных отрезках трасс международного значения - во Львовской области, на трассе Киев-Житомир, в Закарпатской области.

12 июня 2017 года дорожная полиция начала работу на трассах международного и национального значения.