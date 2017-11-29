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Сегодня 29 ноября 2017 года, 16:19

Абонентов, получающих телекоммуникационные услуги, зарегистрируют

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации утвердила порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме. Об этом сообщают в пресс-службе Комиссии.

Порядком регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, в частности, определены:

• возможность подачи заявления о регистрации по выбору абонента как в электронной, так и бумажной форме;

• процедуры идентификации абонента с использованием электронной цифровой подписи и, в случае установления оператором, провайдером телекоммуникаций - других альтернативных средств идентификации лица, в том числе системы электронной дистанционной идентификации BankID;

• исчерпывающий перечень документов, должен представить абонент оператора, провайдера телекоммуникаций для регистрации, что необходимо для полноценной идентификации физического (юридического) лица;

• процедуры подтверждения пользования идентификационной телекоммуникационной карточкой, а также подтверждение получения телекоммуникационных услуг без использования такой карты.

В установленном законодательством порядке решение будет передано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.