Сегодня 29 ноября 2017 года, 16:19

Киевские власти составили список улиц, где запрещена парковка

Киевский городской совет запретил парковку на 67-ми киевских улицах. Такое решение было принято на пленарном заседании 28 ноября, сообщили в пресс-службе Киевсовета.

«На этих путях установят дорожные знаки, соответствующее поручение будет дано «Киевдорсервису». Также «Киевавтодор» должен нанести дорожную разметку, чтобы водители видели, что там нельзя парковаться. После всех этих процедур полиция, имея на руках решение Киевсовета, будет принимать соответствующие меры к водителю, который существенно мешает организации дорожного движения», — отметил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Иван Шпилевой.

Отмечается, что было определено 67 улиц, где запрещено оставлять транспортные средства, поскольку это уменьшает пропускную способность и препятствует дорожному движению. Так, парковка на указанных участках приведет к эвакуации транспортного средства.

Считается, что такое решение Киевсовета сможет мотивировать горожан пользоваться услугами общественного транспорта в пределах столицы.

В пресс-службе Киевсовета отметили, что за это решение проголосовал 91 депутат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что могут запретить парковать автомобили на 61 улице, включая центр столицы. Авторы проекта из Департамента транспортной инфраструктуры,считают, что таким образом смогут решить проблему с пробками в столице и это предоставит правовую основу для эвакуации автомобилей, припаркованных в не предназначенном для этого месте, а также стимулировать жителей города пересаживаться на общественный транспорт.