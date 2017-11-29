Сегодня, 29 ноября, в газете Верховного Совета «Голос Украины» официально обнародовали Закон Украины №2180-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий безопасности детей».
В частности, расширен перечень основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины такими пунктами:
• обеспечение защиты гражданского населения, прежде всего детей, во время военных действий или вооруженных конфликтов;
• создание эффективной системы обеспечения реализации и защиты прав ребенка;
• недопущение насилия в отношении детей, привлечение их к наихудшим формам детского труда, втягивание в преступную деятельность;
• преодоление бездомности граждан, беспризорности, безнадзорности, бродяжничества среди детей;
• предотвращение социального сиротства и институциализации детей, в частности, путем обеспечения поддержки родителей в выполнении ими родительских обязанностей и развития системы социальных услуг для семей с детьми;
• поддержка семей, усыновивших детей, взявших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в свои семьи.
Кроме этого, документ возложил на Кабинет Министров Украины следующие обязанности:
• во время разработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2018 годпредусмотреть существенное повышение размера прожиточного минимума для детей до 6 лет и для детей от 6 до 18 лет;
• до 1 января 2018 года разработать и внести на рассмотрение ВРУ законопроект по улучшению социальной защиты семей с детьми и установлению справедливых социальных гарантий детям.
Отметим, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: