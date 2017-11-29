Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 ноября 2017 года, 14:48

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В «Голосе Украины» опубликован закон, усиливающий гарантии безопасности детей

29 ноября 2017 года Источник:UBR

Сегодня, 29 ноября, в газете Верховного Совета «Голос Украины» официально обнародовали Закон Украины №2180-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий безопасности детей».

В частности, расширен перечень основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины такими пунктами:

• обеспечение защиты гражданского населения, прежде всего детей, во время военных действий или вооруженных конфликтов;

• создание эффективной системы обеспечения реализации и защиты прав ребенка;

• недопущение насилия в отношении детей, привлечение их к наихудшим формам детского труда, втягивание в преступную деятельность;

• преодоление бездомности граждан, беспризорности, безнадзорности, бродяжничества среди детей;

• предотвращение социального сиротства и институциализации детей, в частности, путем обеспечения поддержки родителей в выполнении ими родительских обязанностей и развития системы социальных услуг для семей с детьми;

• поддержка семей, усыновивших детей, взявших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в свои семьи.

Кроме этого, документ возложил на Кабинет Министров Украины следующие обязанности:

• во время разработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2018 годпредусмотреть существенное повышение размера прожиточного минимума для детей до 6 лет и для детей от 6 до 18 лет;

• до 1 января 2018 года разработать и внести на рассмотрение ВРУ законопроект по улучшению социальной защиты семей с детьми и установлению справедливых социальных гарантий детям.

Отметим, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Государство и юристы

Платежное поучение

Отрасли практики

Биометрические сданные

Судебная практика

Повышенный иск

Частная практика

Последний СИЗОн

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом