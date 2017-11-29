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Сегодня 29 ноября 2017 года, 14:48

В «Голосе Украины» опубликован закон, усиливающий гарантии безопасности детей

Сегодня, 29 ноября, в газете Верховного Совета «Голос Украины» официально обнародовали Закон Украины №2180-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий безопасности детей».

В частности, расширен перечень основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины такими пунктами:

• обеспечение защиты гражданского населения, прежде всего детей, во время военных действий или вооруженных конфликтов;

• создание эффективной системы обеспечения реализации и защиты прав ребенка;

• недопущение насилия в отношении детей, привлечение их к наихудшим формам детского труда, втягивание в преступную деятельность;

• преодоление бездомности граждан, беспризорности, безнадзорности, бродяжничества среди детей;

• предотвращение социального сиротства и институциализации детей, в частности, путем обеспечения поддержки родителей в выполнении ими родительских обязанностей и развития системы социальных услуг для семей с детьми;

• поддержка семей, усыновивших детей, взявших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в свои семьи.

Кроме этого, документ возложил на Кабинет Министров Украины следующие обязанности:

• во время разработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2018 годпредусмотреть существенное повышение размера прожиточного минимума для детей до 6 лет и для детей от 6 до 18 лет;

• до 1 января 2018 года разработать и внести на рассмотрение ВРУ законопроект по улучшению социальной защиты семей с детьми и установлению справедливых социальных гарантий детям.

Отметим, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.