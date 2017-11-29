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Сегодня 29 ноября 2017 года, 14:48

НБУ против покупки «Укрпочтой» банка

Национальный банк не поддерживает возможную покупку публичным акционерным обществом «Укрпочта» одного из украинских банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Позиция Национального банка Украины остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому Национальный банк не поддерживает создание новых государственных банков или приобретение банков государственными компаниями», - сообщают в НБУ.

Напомним, на днях «Укрпочта» рассказала, что компанией рассматриваются три сценария развития финансовых услуг, один из которых – купить банк.