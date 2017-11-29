Сегодня 29 ноября 2017 года, 13:17

Инвестиции в украинскую экономику растут два года подряд, - МЭРТ

Заместитель министра экономического развития Максим Нефедов заявил, что инвестиции в украинскую экономику растут второй год подряд.

«Инвестиции растут два года подряд. Конечно, мы не достигли показателя, которым можем гордиться, или дажинвестиции в Украину растут два года подряде среднего, который должна иметь такая страна, как наша, с таким ВВП на душу населения, как у нас. Однако инвестиции растут», - сказал М.Нефедов.

По его словам, по итогам 2016 года чистых денег было получено около 1,6 млрд долл, если не учитывать докапитализацию российских банков.

«В 2015 году был 1 млрд долл. В 2017 году, думаю, мы точно перебьем эту цифру. Для этого мы и проводим дерегуляцию», - подытожил замминистра.

По данным Госстата, нерезиденты за девять месяцев 2017 года вложили в Украину 1,22 млрд долларов, при этом отток составил 0,31 млрд долларов.

Ведомство также указывает, что 38,1% всех вложений за девять месяцев этого года пришлось на инвесторов с регистрацией на Кипре – 0,46 млрд долларов, 17,3% – в Нидерландах (0,21 млрд долларов), 16,7% – в Великобритании (0,2 млрд долларов).

Соответствующие данные могут свидетельствовать о том, что большая часть этой суммы не - реальные иностранные инвестиции. На самом деле это может быть украинский капитал, который предварительно был выведен с Украины.

Напомним, в Украину в 2012 году прямые иностранные инвестиции достигали 6 млрд долларов, большинство из которых было направлено в промышленность.