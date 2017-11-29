Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи КСУ относительно лиц, которых назначает Президент Украины, провела собеседования с 15 кандидатами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«27-28 ноября с.г. конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины, провела собеседования с 15 кандидатами, которые отвечают требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», - идет речь в сообщении пресс-службы.
Следующее заседание конкурсной комиссии состоится после завершения специальной проверки, по результатам которого конкурсная комиссия примет рекомендации по каждому кандидату на должность судьи Конституционного Суда Украины.
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