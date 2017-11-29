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В Польше по подозрению во взяточничестве задержали 10 директоров судов

29 ноября 2017 года Источник:24.ua

Прокуратура Польши выдвинула обвинения 10 директорам судов. Служителей Фемиды подозревают в организации коррупционных схем. 27 ноября во Вроцлаве и Кракове правоохранители осуществили арест руководителей местных судов. Среди 10 задержанных — 7 действующих работников суда. На инцидент отреагировало Министерство юстиции Польши. Ведомство подготовило документы об увольнении всех фигурантов скандального дела.

По данным следствия, директора судов получали незаконную выгоду в обмен на содействие в делах, связанных с субъектами хозяйственной деятельности. Деньги служители Фемиды получали на основе фиктивных договоров.

«Во время следствия установлено также, что подозреваемые директора судов совместно с другими подозреваемыми в этом деле участвовали в так называемом «отмывании грязных денег». Это происходило благодаря заключению фиктивных договоров и написанию поддельных счетов об их реализации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры установили, что размер взяток достигал 230 тысяч злотых, что в украинской валюте составляет более 1,5 миллиона гривен. Известно, что наибольшую сумму получили и.о. директора Окружного суда в Тарнуве и экс-директор Окружного суда в городе Кельце.

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