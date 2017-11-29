В Польше по подозрению во взяточничестве задержали 10 директоров судов

Прокуратура Польши выдвинула обвинения 10 директорам судов. Служителей Фемиды подозревают в организации коррупционных схем. 27 ноября во Вроцлаве и Кракове правоохранители осуществили арест руководителей местных судов. Среди 10 задержанных — 7 действующих работников суда. На инцидент отреагировало Министерство юстиции Польши. Ведомство подготовило документы об увольнении всех фигурантов скандального дела.
По данным следствия, директора судов получали незаконную выгоду в обмен на содействие в делах, связанных с субъектами хозяйственной деятельности. Деньги служители Фемиды получали на основе фиктивных договоров.
«Во время следствия установлено также, что подозреваемые директора судов совместно с другими подозреваемыми в этом деле участвовали в так называемом «отмывании грязных денег». Это происходило благодаря заключению фиктивных договоров и написанию поддельных счетов об их реализации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуроры установили, что размер взяток достигал 230 тысяч злотых, что в украинской валюте составляет более 1,5 миллиона гривен. Известно, что наибольшую сумму получили и.о. директора Окружного суда в Тарнуве и экс-директор Окружного суда в городе Кельце.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: