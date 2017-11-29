Сегодня 29 ноября 2017 года, 13:17

Премьер-министр ожидает создания антикоррупционного суда в 2018 году

В следующем году украинское правительство может завершить формирование инфраструктуры антикоррупционной борьбы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на международном саммите мэров.

«Я глубоко убежден, что в следующем году будут приняты все необходимые решения по завершению формирования инфраструктуры антикоррупционной борьбы. Я говорю о том, чтобы у нас был создан независимый антикоррупционный суд. Тогда уровень доверия инвесторов к Украине будет совсем другим, и это очень важный и ключевой вопрос», - отметил премьер-министр.

По его словам, формирование инфраструктуры антикоррупционной борьбы необходимо для получения доверия инвесторов.

«Нам нужны инвестиции. Но инвестиции приходят туда - где есть верховенства права. И это задача центральной власти», - подчеркнул В.Гройсман.