Сегодня 29 ноября 2017 года, 11:46

Родителей будут лишать прав менее чем через 6 месяцев после отказа от детей, – МОЗ

Министерство здравоохранения инициировало сокращение срока, после которого суд может лишать родителей, которые не заботятся о детях, их прав. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Сейчас для лишения статуса отцовства соцслужбы надо доказать, что родители не заботятся о детях более полугода. Сами работники домов ребенка связываются с родителями и приглашают навестить ребенка, оставляя ребенка официально без статуса сироты, и его нельзя передать в семью под усыновление или опеку. Поэтому важно ограничить срок, после которого суд может оставлять родительских прав», - написала У.Супрун.

«Также мы планируем ограничить срок, когда дети, от которых отказались мамы, могут находиться в роддоме, в стационарах больниц до одной недели. Потому что это вызывает задержку развития ребенка, повышает риск заболеть и перегружает больницы. Сегодня некоторые дети находятся в больницах по полгода!» - добавила У.Супрун.

По словам и.о. министра, на Украине на начало 2017 года было 106 000 детей в интернатных учреждениях.

Из них только 6000 детей имеют статус сироты, то есть 100 000 детей в интернатах имеют живых родителей, которые не лишены родительских прав и одновременно не заботятся о своих детях.

«Сейчас за одного ребенка интернатные учреждения МЗ получает 26 000 грн в месяц. Минсоц - 16000 грн в месяц. Если бы эти деньги шли в семью, попала в сложные жизненные обстоятельства, они могли бы воспитывать своих детей самостоятельно», - сказала У.Супрун.