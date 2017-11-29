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Сегодня 29 ноября 2017 года, 11:46

В АМКУ отчитаются о результатах работы коллегии по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок

1 декабря 2017 года в 16:00 в Антимонопольном комитете Украины состоится пресс-брифинг председателя Комитета Юрия Терентьева и заместителя председателя - государственного уполномоченного Комитета Андрея Вовка о результатах работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок за ноябрь 2017 .

Планируется представить:

1) статистические данные по количеству жалоб и принятых решений;

2) показатели эффективности деятельности за ноябрь 2017;

3) наиболее значимые лоты (с точки зрения объемов заказа в денежном выражении), по которым удовлетворено жалобы;

4) типичные ошибки.