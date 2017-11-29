В АМКУ отчитаются о результатах работы коллегии по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок

1 декабря 2017 года в 16:00 в Антимонопольном комитете Украины состоится пресс-брифинг председателя Комитета Юрия Терентьева и заместителя председателя - государственного уполномоченного Комитета Андрея Вовка о результатах работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок за ноябрь 2017 .
Планируется представить:
1) статистические данные по количеству жалоб и принятых решений;
2) показатели эффективности деятельности за ноябрь 2017;
3) наиболее значимые лоты (с точки зрения объемов заказа в денежном выражении), по которым удовлетворено жалобы;
4) типичные ошибки.
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