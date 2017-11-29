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НАПК направило в суд 55 протоколов о нарушениях в е-декларациях

29 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

По состоянию на 24 ноября 2017 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 55 протоколов об административных правонарушениях за внесение недостоверных сведений и несвоевременное предоставление без уважительных причин деклараций за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в среду.

Как отмечается, из этого количества 16 протоколов поданы за последние 2 месяца.

Так, направлены в суд протоколы в отношении министра и трех заместителей министров, 4 протокола в отношении трех народных депутатов, трех сотрудников прокуратуры и двух судей, которые нарушили статью 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На очередном заседании 24 ноября НАПК приняло решение о направлении в суд 5 протоколов об админправонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 и ч. 1 ст. 172-7 КоАП.

При этом в НАПК напомнили, что составление протокола в отношении субъекта декларирования и передача такого протокола в суд не является свидетельством совершения субъектом декларирования административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.

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