Киевсовет предложил парламенту ввести электронные торги на землю

Депутаты Киевского горсовета решили обратиться к Верховному Совету относительно обеспечения онлайн процедуры земельных торгов. Об этом говорится в сообщении Киевского горсовета. Соответствующее решение во время пленарного заседания Киевсовета поддержали 93 депутата.
По мнению столичных депутатов, действующее земельное законодательство не предусматривает возможности проведения электронных торгов. И это создает благоприятные условия для коррупционных действий при проведении аукционов и ограничивает конкуренцию участников торгов.
Также в Киевсовете отметили, что создание условий для проведения торгов онлайн поможет привлечь как можно большее количество участников и обеспечить еще большую прозрачность этого процесса.
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