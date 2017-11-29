Сегодня 29 ноября 2017 года, 10:16

Киевсовет предложил парламенту ввести электронные торги на землю

Депутаты Киевского горсовета решили обратиться к Верховному Совету относительно обеспечения онлайн процедуры земельных торгов. Об этом говорится в сообщении Киевского горсовета. Соответствующее решение во время пленарного заседания Киевсовета поддержали 93 депутата.

По мнению столичных депутатов, действующее земельное законодательство не предусматривает возможности проведения электронных торгов. И это создает благоприятные условия для коррупционных действий при проведении аукционов и ограничивает конкуренцию участников торгов.

Также в Киевсовете отметили, что создание условий для проведения торгов онлайн поможет привлечь как можно большее количество участников и обеспечить еще большую прозрачность этого процесса.