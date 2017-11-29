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Директор ГБР Р.Труба не проходил люстрационное проверку, - Минюст

29 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую ​​проверку не проходил. Об этом сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная в facebook, опубликовав соответствующее обращение.

В обращении указывается, что на должность председателя Государственного бюро расследований относится к перечню должностей, в отношении которых осуществляются меры по очистке власти на основании критериев определенных законом "Об очищении власти".

В Минюсте отметили, что в случае невыявления оснований для применения запретов, предусмотренных законом, лицо может быть назначено на соответствующую должность.

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