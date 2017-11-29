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В НБУ сообщили, сколько банков были убыточными по итогам 9 месяцев

29 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк констатирует убыточность 17 банков по итогам 9 месяцев 2017 года.

Об этом говорится в финансовой отчетности банков за соответствующий период, обнародованной НБУ.

Так, если в 1-м квартале 2017 года количество убыточных банков составляло 21, в 1-м полугодии их количество сократилось до 20, то по состоянию на 1 октября таких осталось 17.

Наибольший убыток получили Проминвестбанк (4,9 млрд гривен), Приватбанк (1,6 млрд гривен), ВТБ Банк (1,4 млрд гривен), банк “Кредит Днепр” (489 млн гривен) и банк “Клиринговый дом” (366,7 млн гривен).

При этом по итогам отчетного периода наибольшую прибыль получили Райффайзен Банк Аваль (4 млрд гривен), Укрэксимбанк (1,5 млрд гривен), УкрСиббанк (856 млн гривен), Креди Агриколь Банк (853 млн гривен) и ПУМБ (764 млн гривен).

За девять месяцев чистая прибыль банковской системы составила 1,41 млрд гривен.

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