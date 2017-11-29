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В агросекторе планируют создать 16 тыс новых рабочих мест

29 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Инвестиции остаются залогом устойчивого развития аграрного комплекса. По результатам I полугодия 2017 года в АПК страны реализуется 233 инвестиционных проекта, общая стоимость которых составляет более 36,7 млрд гривен, — сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Об таком объеме инвестиций заявила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

Целью мероприятия стало создание платформы для предоставления производителям с/х продукции знаний и возможностей доступа к инновациям, которые сегодня внедряет аграрный сектор, изучение успешного опыта коллег из других европейских стран, ознакомление, а также популяризация с/х кооперации и семейного фермерства.

«По состоянию на 1 июля 2017 года в аграрном секторе внедряется 233 инвестиционных проекта с общей сметной стоимостью 36,7 млрд грн. Реализация текущих проектов позволит создать более 16 000 новых рабочих мест. Следует отметить, что большинство проектов осуществляется малым и средним бизнесом. По направлениям проектов становится заметной тенденция к изменению акцентов на животноводство, которое составляет почти половину от всего количества проектов, а именно 49%. В частности, скотоводство — 25%, свиноводство — 14%, птицеводство — 10%», — проинформировала Елена Ковалева.

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