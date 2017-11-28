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Завтра АМКУ рассмотрит жалобу касательно нарушения в сфере публичных закупок НАК «Нафтогаз Украины»

28 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

29 ноября в 10:00 в АМКУ состоится рассмотрение жалобы касательно нарушения в сфере публичных закупок НАК «Нафтогаз Украины».

Адвокат, управляющий партнер Pavlenko Legal Group Александра Павленко представит интересы ООО «Оценочная компания Аргумент» в АМКУ в рассмотрении жалобы к НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что ранее НАК «Нафтогаз Украины» завершил тендер на закупку аудиторских услуг, квалификационные требования которого лишали украинские аудиторские фирмы не только победы, но даже участия. Поэтому квалификацию в тендер смогли пройти только ООО «Бейкер Тилли Украина», ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» и «Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани», которое и стало победителем, предложив цену 41,8 млн гривен, что всего на 8% ниже начальной ожидаемой стоимости закупки.

Параллельно с этими торгами НАК «Нафтогаз Украины» проводит тендер на закупку услуг по оценке активов компании, в котором ни одна украинская оценочная компания не отвечала заявленным критериям - оценка активов предприятий топливно-энергетического комплекса, общим количеством не менее 50000 позиций. Это условие лишало тендера конкуренции и отсекало украинские компании от участия в нем.

«Оценочная компания Аргумент» обратилась с жалобой в АМКУ на устранение Заказчиком тендера дискриминационных требований.

Антимонопольный комитет жалобу к рассмотрению принял. ООО «Оценочная компания Аргумент» доказала, что никаких отдельных требований к оценке активов предприятий топливно-энергетического комплекса, в частности активов НАК «Нафтогаз Украины» в украинском законодательстве и мировой оценочной практике, в том числе в Международных стандартах оценки, не существует.

Антимонопольный комитет, 24.10.2017 года принял решение обязать Заказчика устранить дискриминационные требования путем внесения изменений в документацию. Последний, в свою очередь, изменения внес, но параллельно добавив новые дискриминационные условия, которые и послужили новым поводом обращения с жалобой в АМКУ.

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