Спикер парламента рассчитывает на рассмотрение законопроекта о деоккупации Донбасса 5 декабря

Верховный Совет во вторник, 5 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Украины (№7163). Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.
«На вторник мы имеем огромное количество предложений, хочу напомнить - это закон о деоккупации…, по которому комитет уже принял решение», - сообщил А.Парубий на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Он напомнил, что данный законопроект имеет более 600 правок.
Кроме того, спикер парламента предположил, что Верховный Совет приступит к рассмотрению президентского законопроекта о дипломатической службе, если по данному документу будет решение профильного комитета.
Напомним, Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» внес президент Петр Порошенко 4 октября.
Комитет Верховного совета по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», рекомендовав его к принятию в первом чтении.
6 октября Верховный Совет утвердил президентский законопроект в первом чтении.
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