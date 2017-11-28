Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 ноября 2017 года, 19:07

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Укртелекому» разрешили повысить тарифы

28 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации приняла решение о повышении тарифов на фиксированную телефонию в среднем на 8,3%.

Документ будет направлен на регистрацию в Минюст, для населения в городе тарифы могут увеличиться на 7,1%, а в селе – на 16%, для бюджетных учреждений в городе – 9%, в селе – 27%.

«Эти изменения обоснованы экономической ситуацией, и позволят оператору приблизить стоимость услуг к уровню себестоимости», – прокомментировал это решение директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

Он напомнил, что последний раз повышение предельных тарифов в среднем на 5-11% было осуществлено с 1 января 2017 года и базировалось на себестоимости услуг 4-го квартала 2015 года.

Помимо того, число абонентов фиксированной связи «Укртелекома» в городе в 2016 году снизилось на 11%, а в селе – на 20%, а в первом полугодии 2017 года – соответственно еще на 11% и 7%.

«Сейчас действующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги… Для домашних пользователей стоимость предельных тарифов для абонентов, проживающих в городах, увеличится на 3 грн, а для абонентов, проживающих в селе - на 5 грн», – сказал он.

«Укртелеком» в первом полугодии 2017 года получил чистую прибыль 355,3 млн грн, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Чистый доход ПАО за отчетный период уменьшился на 1,5% - до 3,154 млрд грн.

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской «дочке» австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания является непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Ё 28 ноября 2017 года 17:53 #

Чем больше Укртелеком будет повышать тарифы, тем ровно пропорционально будет терять своих клиентов и проводная связь будет уходить в историю.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Государство и юристы

Платежное поучение

Отрасли практики

Биометрические сданные

Судебная практика

Повышенный иск

Частная практика

Последний СИЗОн

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    aequo
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом