Сегодня 28 ноября 2017 года, 19:07

«Укртелекому» разрешили повысить тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации приняла решение о повышении тарифов на фиксированную телефонию в среднем на 8,3%.

Документ будет направлен на регистрацию в Минюст, для населения в городе тарифы могут увеличиться на 7,1%, а в селе – на 16%, для бюджетных учреждений в городе – 9%, в селе – 27%.

«Эти изменения обоснованы экономической ситуацией, и позволят оператору приблизить стоимость услуг к уровню себестоимости», – прокомментировал это решение директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

Он напомнил, что последний раз повышение предельных тарифов в среднем на 5-11% было осуществлено с 1 января 2017 года и базировалось на себестоимости услуг 4-го квартала 2015 года.

Помимо того, число абонентов фиксированной связи «Укртелекома» в городе в 2016 году снизилось на 11%, а в селе – на 20%, а в первом полугодии 2017 года – соответственно еще на 11% и 7%.

«Сейчас действующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги… Для домашних пользователей стоимость предельных тарифов для абонентов, проживающих в городах, увеличится на 3 грн, а для абонентов, проживающих в селе - на 5 грн», – сказал он.

«Укртелеком» в первом полугодии 2017 года получил чистую прибыль 355,3 млн грн, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Чистый доход ПАО за отчетный период уменьшился на 1,5% - до 3,154 млрд грн.

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской «дочке» австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания является непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.