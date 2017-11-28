Сегодня 28 ноября 2017 года, 17:36

ОАЭ завершили внутригосударственные процедуры по введению безвиза с Украиной, - МИД

Объединенные Арабские Эмираты завершили внутригосударственные процедуры по внедрению безвизового режима с Украиной. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил 28 ноября во время форума «Украина: в стремлении к равновесию».

«Этот момент относительно виз. Я получил сообщение от ОАЭ, что они завершили внутригосударственные процедуры, поэтому это запускаем», – сказал он.

П.Климкин также выразил убеждение в том, что через два года украинцы смогут ездить без виз примерно в 100 стран.

«Я считаю, что в связи с тем, что мы сейчас ведем переговоры касательно безвизового режима или его упрощения с 20+ странами, в принципе, примерно через два года (возможно, даже меньше) украинцы смогут ездить и к нам будут ездить примерно из ста стран», – подчеркнул он.