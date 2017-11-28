Сегодня 28 ноября 2017 года, 17:36

Евросуд присудил фигуранту «болотного дела» 10 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил 10 тыс. евро фигуранту «болотного дела» Николая Кавказскому в качестве компенсации. Об этом сообщается в пресс-релизе Евросуд.

Суд постановил, что Россия нарушила статью 3 (Запрещение пыток) и статью 5 (право на судебное разбирательство в течение разумного срока) Европейской конвенции по правам человека в отношении Кавказского.

Евросуд признал бесчеловечными условия его доставки в суд и содержание в стеклянной кабине во время заседания в Мосгорсуде.

«К сожалению, Страсбург удовлетворил лишь часть моих требований. Так суд не расценил как пытки то, что мне не предоставлялась требуемая врачами диета и что не были проведены все назначенные медицинские обследования», -рассказал истец.

Кавказского обвинили по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) после беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Суд неоднократно продлевал ему заключение под стражей, а в 2013 году перевел его под домашний арест. В этом же году его вместе с Владимиром Акименковым, Марией Бароновой и Леонидом Ковязиным амнистировали.