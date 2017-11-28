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Фонд гарантирования вкладов хочет досрочно вернуть Минфину кредит

28 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физлиц хочет досрочно вернуть Министерству финансов 1 миллиард долларов. Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.

«Оказывается, взять кредит намного проще, чем погасить. Хотим вернуть деньги, а у нас не получается. Сейчас мы ведем с Минфином переговоры о досрочном погашении кредита», - сказал господин К.Ворушилин.

В планах на следующий год – погасить долг перед НБУ и вернуть 10 млрд грн Министерству финансов.

Глава ФГВФЛ подсчитал, что ежегодно Фонду нужно платить 2,4 млрд грн только процентам по заимствованиям Минфину и Нацбанку.

«При этом сборов по кредитам мы получаем всего 3 млрд грн», - сказал Константин Ворушилин.

Напомним, задолженность Фонда перед Министерством финансов близится к 60 млрд гривен, однако большая часть тела кредита и процентов будет погашаться через 8-10 лет.

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