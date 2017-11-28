Безвизом с ЕС воспользовались более 340 тыс. украинцев

С начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались более 341 тысяч украинцев. Такие данные привел начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«По состоянию на вчера безвизовым режимом воспользовались 341 000 граждан, это 3% от общих пересечений границы и 14% - от пересечений границы с биометрическим паспортом», - сообщил он.
Из этих более 340 тысяч 87 000 въехали в Польшу, 21 000 - в Словакию, 48 000 - в Венгрию, 60 000 - в Румынию.
Количество зафиксированных отказов составило 61. Ранее сообщалось, что эта цифра включает только тех людей, которые самостоятельно сообщили о том, что их не пустили в Европу.
Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.
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