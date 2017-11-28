Сегодня 28 ноября 2017 года, 16:05

Фонд гарантирования вкладов разработал реестр активов обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разработал реестр активов обанкротившихся банков в своем управлении, чтобы активизировать их розничную продажу.

«Потенциальных покупателей не так много, поэтому мы хотим сделать этот реестр, чтобы продавать в роз ницу», - отметил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин на брифинге, поясняя, что эффективность продажи активов в розницу несколько выше, чем от продаж пулами.

В свою очередь, присутствующий на брифинге руководитель проекта «ProZorro.Продажи» Алексей Соболев продемонстрировал возможности реестра, который уже работает в тестовом режиме в рамках системы ProZorro.