Киевсовет предлагает отменить бесплатный проезд для депутатов

Киевсовет предлагает парламенту отменить бесплатный проезд для народных депутатов и депутатов местных советов. Соответствующее обращение на пленарном заседании Киевского городского совета 28 ноября поддержал 91 депутат.
Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховного Совета предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины.
А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.
В то же время отмечается, что в нынешних условиях депутаты Киевского горсовета считают это нецелесообразным.
«Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд», – отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: