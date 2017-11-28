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Киевсовет предлагает отменить бесплатный проезд для депутатов

28 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Киевсовет предлагает парламенту отменить бесплатный проезд для народных депутатов и депутатов местных советов. Соответствующее обращение на пленарном заседании Киевского городского совета 28 ноября поддержал 91 депутат.

Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховного Совета предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины.

А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.

В то же время отмечается, что в нынешних условиях депутаты Киевского горсовета считают это нецелесообразным.

«Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд», – отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

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