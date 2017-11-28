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ВСП уволил судью Днепровского райсуда Н.Чауса

28 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Соответствующее решение совет принял на заседании.

«Высший совет правосудия решила уволить с должности судью Чауса Николая Алексеевича», - огласил решение председатель ВСП Игорь Бенедисюк.

Н.Чауса уволили из-за отсутствия на работе без уважительной причины.

Как известно, суд в Молдове в конце ноября рассмотрит вопрос экстрадиции на Украину судьи Чауса. Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказал Н.Чаусу в предоставлении политического убежища. На Украине Чауса подозревают во взяточничестве. Украина направила в Молдову документы для его экстрадиции.

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