ВСП уволил судью Днепровского райсуда Н.Чауса

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Соответствующее решение совет принял на заседании.
«Высший совет правосудия решила уволить с должности судью Чауса Николая Алексеевича», - огласил решение председатель ВСП Игорь Бенедисюк.
Н.Чауса уволили из-за отсутствия на работе без уважительной причины.
Как известно, суд в Молдове в конце ноября рассмотрит вопрос экстрадиции на Украину судьи Чауса. Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказал Н.Чаусу в предоставлении политического убежища. На Украине Чауса подозревают во взяточничестве. Украина направила в Молдову документы для его экстрадиции.
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