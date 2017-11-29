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ВСП рекомендовал Президенту командировать 10 судей

29 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия во время заседания рассмотрел вопрос о внесении представления Президенту Украины о назначении судей на должности в местных судов и решил отказать во внесении представления о назначении Бездитко Денису Владимировичу на должность судьи Харьковского окружного административного суда и Скакун Оксане Петровне на должность судьи Черновицкого окружного административного суда.

Также Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представления Президенту Украины о командировке судей сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия в судах, в которых обнаружен чрезмерный уровень судебной нагрузки.

По результатам рассмотрения указанных материалов Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о командировке сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия судей:

• Козелецкого районного суда Черниговской области Анохина Андрея Николаевича - в Оболонский районный суд города Киева;

• Октябрьского районного суда города Полтавы Галенкину Юлию Сергеевну - в Дарницкий районный суд города Киева;

• Первомайского районного суда Харьковской области Кочнева Олега Владимировича - в Золочевский районный суд Харьковской области;

• Маловисковского районного суда Кировоградской области Кратка Дмитрия Михайловича - в Соломенский районный суд города Киева;

• Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области Степанову Снежану Владимировну - в Дарницкий районный суд города Киева;

• Первомайского горрайонного суда Николаевской области Фортуну Татьяну Юрьевну - в Снигиревский районный суд Николаевской области;

• Кировского районного суда города Кировограда Мохонько Виталину Владимировну - в Шевченковский районный суд города Киева;

• Сосновского районного суда города Черкасс Пересунько Ярослава Владимировича - в Оболонский районный суд города Киева;

• Купянского районного суда Харьковской области Сиренко Юлию Юрьевну - в Червонозаводский районный суд города Харькова;

• Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Фомина Виктора Анатольевича - в Соломенский районный суд города Киева.

Высший совет правосудия отложила решение вопроса о внесении представления о командировке судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области Поварской Натальи Анатольевны в Голосеевский районный суд города Киева.

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Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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