Госфонд возобновил льготную программу «доступное жилье»

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновляет программу доступного жилья, сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление председателя фонда Сергея Комнатного.
«С сегодняшнего дня, 28 ноября, все региональные управления начинают прием документов от желающих», – говорится в сообщении.
Программа, которая фактически не работала два года из-за отсутствия финансирования, предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.
По состоянию на сегодня в очереди на новое жилье стоят 650 тысяч украинцев, 10% из них – молодежь.
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