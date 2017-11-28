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Директор Госбюро расследований Украины назначил себе заместителей

28 ноября 2017 года Источник:ДЕЛО

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба назначил себе двоих заместителей — Ольгу Варченко и Александра Буряка.Об этом сообщил член конкурсной комиссии Денис Монастырский.

«Директор ГБР Роман Труба утвердил своих заместителей — Ольгу Варченко и Александра Буряка, представление на которых ему передала комиссия», — сказал Д.Монастырский.

Как известно, О.Варченко занимала должность главы Управления процессуального руководства, поддержки гособвинения и представительства в суде департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины. Буряк — бывший заместитель прокурора Киева, старший советник юстиции.

По его словам, теперь новоназначенный директор ДБР занимается разработкой организационной структуры ведомства, которая впоследствии должна быть утверждена Кабинетом министров.

Также он сообщил, что Р.Труба уже успел зарегистрировать ГБР в Едином государственном реестре юридических лиц. Местом регистрации значится Секретариат КМУ по ул. Грушевского, 12/2.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований — это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными должностными лицами — за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно переберет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Напомним, что 16 ноября Роман Труба был избран директором Госбюро расследований. За его кандидатуру проголосовало 9 членов конкурсной комиссии.

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