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НКРСИ предлагает отменить налог на мобильный роуминг

28 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации разработал законопроект, который предусматривает важную новацию для рынка телекома — внесение услуг международной связи и роуминга в список операций, подлежащих налогообложению НДС по нулевой ставке.

Операторы «большой тройки» то и дело твердили, что, согласно законодательству, операторам услуг международных транспортных перевозок, близким по своей сути, НДС возмещается, а по международным телеком-услугам — нет.

«Потери отрасли телекоммуникаций, связанные с дискриминационным налогообложением экспорта телеком-услуг, составили в 2016 году 440 млн грн и ориентировочно 460 млн грн в 2017-м. Такая ситуация не соответствует требованиям международного и национального права», — отметили в мобильном операторе lifecell.

По словам главы НКРСИ Александра Животовского, отмена НДС не повлияет на стоимость роуминга, а мобильные операторы, как и прежде, будут устанавливать цены по своему усмотрению.

«Цена на роуминг зависит от массы различных факторов, начиная от ставок интерконнекта и заканчивая соглашениями по ставкам между странами. Это только один из элементов, и нельзя говорить, что он существенно повлияет на цену», — отмечает он.

Глава регулятора уверен, что нулевая ставка НДС — это только начало пути по достижению отмены роуминга Украины с ЕС.

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