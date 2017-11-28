В МВД рассказали, когда следует начинать реинтеграцию Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков, что реинтеграцию Донбасса следует начинать после вывода всех воинских соеденений РФ и полного установления украинской юрисдикции. Об этом Аваков заявил сегодня в ходе VIII Национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».
«После выведения всех российских воинских соеденений с территории окупированных частей Донбасса, установления контроля на границе Украины совместно с миротворцами, которых предложил Президент Порошенко, введение органов юстиции Украины на оккупированых сейчас территориях, проведение выборов... гораздо важнее, что мы установим верховенство украинского закона, государственный флаг, гос органы юстиции, и тогда наступает время для социальных компромисов», - сказал А.Аваков.
По его словам, не следует проводит так называемую ограниченную амнистицию, а необходимо принять закон о колаборантах. Также он считает, амнистиция возможна только для тех, чьи руки не запятна кровью.
«Если люди сотрудничали с местными администрациями, вынужденно или по собственной слабости, то тут должна быть воля примирения и мы должны определить, что мы эту страницу перевернули. Это ключевые механизмы», - подчеркнул А.Аваков.
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