Сегодня 28 ноября 2017 года, 13:03

Заседание по делу директора НАБУ А.Сытника перенесено на 6 декабря

Соломенский районный суд г.Киева перенес заседание по делу директора НАБУ Артема Сытника на 6 декабря. Об этом сообщают СМИ.

«Судья зачитала всем присутствующим информацию о том, что Артем Сытник попросил отложить заседание на другую дату, это связано с тем, что именно сегодня он участвует в официальных мероприятиях», - сказал он.

Следующее заседание состоится 6 декабря в 10:00.

Как сообщалось, 3 ноября НАПК внесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов у его подчиненного. Предписание внесено по детективу главного подразделения детективов НАБУ Игорю Семаку, который не принял мер по урегулированию потенциального конфликта интересов и не сообщил непосредственному руководителю о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В частности, по информации НАПК, в деятельности детектива, который включен в группу детективов для осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по закупкам, осуществленных ГП «НАЭК «Энергоатом» и в уголовном производстве по растрате чужого имущества и злоупотреблению служебным положением руководства ГП «ВостГОК», не исключается возможность наличия частного интереса, вызванного предыдущей работой в должности помощника-консультанта народного депутата Украины Виктории Войцицкой. 8 ноября НАПК вызвало Сытника для предоставления объяснений относительно отказа в предоставлении информации Нацагентству.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в ответ на претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) заявили, что 3 ноября Бюро предоставило ответ на запрос НАПК и направило копии запрашиваемых документов. В то же время глава НАПК Наталья Корчак не явилась на допрос в НАБУ как свидетель.

По информации СМИ Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

В мае журналисты сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она якобы не указала в декларации. Согласно декларации Корчак за 2016 год в ее собственности находятся квартира в Киеве площадью 88,3 кв. м и половина еще одной квартиры, которой она владеет вместе с сыном. Кроме этого, у нее естьтри парковочных места для авто, но сами машины в декларации отсутствуют.