Президент уволил члена Нацкомиссии по тарифам

Президент Петр Порошенко уволил Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе президента.
«Уволить Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - отмечается в указе.
Увольнение произошло в соответствии с планом ротации членов регулятора.
Напомним, 24 марта президент утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Согласно плану ротации, подлежат увольнению в срок не позже 18 месяцев со дня вступления в силу закона о НКРЭ глава регулятора Дмитрий Вовк и член Нацкомиссии Руслан Машляковский.
Кроме того подлежали увольнению в срок не позже 6 месяцев члены НКРЭ Юрий Голляк и Владимир Евдокимов.
Как известно, Верховная Рада приняла закон о НКРЭ 22 сентября 2016 года. Президент подписал его 23 ноября. 8 декабря закон вступил в силу.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: