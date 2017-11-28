Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 ноября 2017 года, 13:03

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Президент уволил члена Нацкомиссии по тарифам

28 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Президент Петр Порошенко уволил Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе президента.

«Уволить Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - отмечается в указе.

Увольнение произошло в соответствии с планом ротации членов регулятора.

Напомним, 24 марта президент утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно плану ротации, подлежат увольнению в срок не позже 18 месяцев со дня вступления в силу закона о НКРЭ глава регулятора Дмитрий Вовк и член Нацкомиссии Руслан Машляковский.

Кроме того подлежали увольнению в срок не позже 6 месяцев члены НКРЭ Юрий Голляк и Владимир Евдокимов.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о НКРЭ 22 сентября 2016 года. Президент подписал его 23 ноября. 8 декабря закон вступил в силу.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом