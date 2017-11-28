Госбюджет выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн

Профицит государственного бюджета за январь-октябрь 2017 года составил 1,4 млрд гривен за счет профицита по специальному фонду в 27,7 млрд гривен, вызванного спецконфискацией на сумму около 30 млрд гривен в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
Согласно ее данным, по общему фонду дефицит госбюджета за 10 месяцев этого года составил 26,3 млрд гривен.
В октябре госбюджет был сведен с дефицитом 13,6 млрд гривен, в том числе по общему фонду – 12,6 млрд гривен, что ниже сентябрьских показателей - соответственно 23,47 млрд гривен и 22,8 млрд гривен.
Госказначейство указывает, что плановый дефицит на 2017 год составляет 80,89 млрд гривен, в том числе по общему фонду – 62,33 млрд гривен.
Верховный Совет 14 ноября принял за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.
Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.
Как сообщалось, Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил, что продолжит обсуждение с украинскими властямипроекта госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.
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